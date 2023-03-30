Ришарлисон: "Я не был лидером мятежа против Конте — совсем наоборот"
Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон опроверг слухи о своей роли в уходе Антонио Конте с поста главного тренера "шпор".
Перед своим уходом из клуба Конте яростно раскритиковал игроков "Тоттенхэма", обвинив тех в эгоизме.
В связи с этим в аргентинской прессе появились слухи, что Ришарлисон и защитник "шпор" Кристиан Ромеро чрезвычайно обиделись на Конте и поставили перед клубом ультиматум: либо уходит Антонио, либо уходят они.
Реакция Ришарлисона, пропустившего злополучный матч против "Саутгемптона" (3:3), не заставила себя ждать.
"Когда ко мне возникают вопросы и когда меня критикуют как игрока за мою игру, это является частью футбола, и я понимаю это".
"Однако я не готов мириться, когда насчет меня лгут! Я всегда очень уважал Конте и всех моих тренеров".
"Он очень мне помог с моим переходом в "Тоттенхэм", и когда бы у нас ни возникали проблемы (даже если это просачивалось на публику), мы решали их профессионально и через разговоры — он сам может это подтвердить".
"Я не был лидером мятежа против него — совсем наоборот. Мне жаль, что я проявлял себя не так, как он ожидал от меня, и я сделал недостаточно, чтобы он остался".
"Когда он ушел, я отправил ему сообщение, благодарив за все и пожелав ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает!"
"Журналист, ответственный за эту ужасную ложь, даже не удосужился связаться с моим представителем или послушать меня. Это непрофессионально и некрасиво. Позор вам, TyC Sports!" — написал Ришарлисон в твиттере.
30.03.2023 21:00
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