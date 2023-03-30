Ришарлисон: "Я не был лидером мятежа против Конте — совсем наоборот"

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон опроверг слухи о своей роли в уходе Антонио Конте с поста главного тренера "шпор".

Перед своим уходом из клуба Конте яростно раскритиковал игроков "Тоттенхэма", обвинив тех в эгоизме.



В связи с этим в аргентинской прессе появились слухи, что Ришарлисон и защитник "шпор" Кристиан Ромеро чрезвычайно обиделись на Конте и поставили перед клубом ультиматум: либо уходит Антонио, либо уходят они.



Реакция Ришарлисона, пропустившего злополучный матч против "Саутгемптона" (3:3), не заставила себя ждать.



"Когда ко мне возникают вопросы и когда меня критикуют как игрока за мою игру, это является частью футбола, и я понимаю это".



"Однако я не готов мириться, когда насчет меня лгут! Я всегда очень уважал Конте и всех моих тренеров".



"Он очень мне помог с моим переходом в "Тоттенхэм", и когда бы у нас ни возникали проблемы (даже если это просачивалось на публику), мы решали их профессионально и через разговоры — он сам может это подтвердить".



"Я не был лидером мятежа против него — совсем наоборот. Мне жаль, что я проявлял себя не так, как он ожидал от меня, и я сделал недостаточно, чтобы он остался".



"Когда он ушел, я отправил ему сообщение, благодарив за все и пожелав ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает!"



"Журналист, ответственный за эту ужасную ложь, даже не удосужился связаться с моим представителем или послушать меня. Это непрофессионально и некрасиво. Позор вам, TyC Sports!" — написал Ришарлисон в твиттере.