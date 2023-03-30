"Лидс" задумывается о приглашении Виейра

Патрик Виейра "Лидс" задумывается о приглашении главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра.

Как утверждает talkSPORT, Виейра был в шорт-листе "Лидса", еще когда клуб с "Элланд Роуд" увольнял Джесси Марша в феврале.

На тот момент Виейра все еще тренировал "Пэлас", а "Лидс" в итоге назначил Хави Грасию, однако контракт того рассчитан только до конца сезона.

Ожидается, что в конце сезона "Лидс" вернется к идее с приглашением Виейра, который считает свое увольнение из "Пэлас" две недели назад поспешным.

В прошлом месяце "Пэлас" занял 12-е место в Премьер-Лиге и достиг полуфинала Кубка Англии. Патрик был уверен, что сможет наладить результаты "орлов", и теперь 46-летнему французу не терпится вернуться к работе, чтобы очистить свою репутацию.


Метки Виейра, Кристал Пэлас, Лидс, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2023 20:00

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