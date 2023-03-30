"Лидс" задумывается о приглашении Виейра

"Лидс" задумывается о приглашении главного тренера "Кристал Пэлас" Патрика Виейра.

Как утверждает talkSPORT, Виейра был в шорт-листе "Лидса", еще когда клуб с "Элланд Роуд" увольнял Джесси Марша в феврале.



На тот момент Виейра все еще тренировал "Пэлас", а "Лидс" в итоге назначил Хави Грасию, однако контракт того рассчитан только до конца сезона.



Ожидается, что в конце сезона "Лидс" вернется к идее с приглашением Виейра, который считает свое увольнение из "Пэлас" две недели назад поспешным.



В прошлом месяце "Пэлас" занял 12-е место в Премьер-Лиге и достиг полуфинала Кубка Англии. Патрик был уверен, что сможет наладить результаты "орлов", и теперь 46-летнему французу не терпится вернуться к работе, чтобы очистить свою репутацию.