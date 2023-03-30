"Челси" повысил цену за Маунта до 70 млн. фунтов

"Челси" потребует 70 миллионов фунтов за полузащитника Мейсона Маунта от заинтересованных клубов.

Насчет будущего Маунта возникла большая неопределенность из-за того, что "Челси" никак не удается договориться о продлении истекающего в следующем году контракта Мейсона.



Наиболее вероятным сценарием выглядит продажа Маунта в ближайшее трансферное окно, а среди претендентов на 24-летнего игрока сборной Англии называются "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и даже "Ювентус".



Ранее ожидалось, что "Челси" будет готов отпустить Маунта за 50 млн. фунтов, однако The Athletic ожидает, что растущий интерес других клубов заставляет "синих" потребовать уже 70 млн. фунтов за своего воспитанника.



За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 млн. фунтов на новых игроков, и теперь лондонскому клубу нужно сбалансировать эти вложения.