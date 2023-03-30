"Челси" повысил цену за Маунта до 70 млн. фунтов
"Челси" потребует 70 миллионов фунтов за полузащитника Мейсона Маунта от заинтересованных клубов.
Насчет будущего Маунта возникла большая неопределенность из-за того, что "Челси" никак не удается договориться о продлении истекающего в следующем году контракта Мейсона.
Наиболее вероятным сценарием выглядит продажа Маунта в ближайшее трансферное окно, а среди претендентов на 24-летнего игрока сборной Англии называются "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и даже "Ювентус".
Ранее ожидалось, что "Челси" будет готов отпустить Маунта за 50 млн. фунтов, однако The Athletic ожидает, что растущий интерес других клубов заставляет "синих" потребовать уже 70 млн. фунтов за своего воспитанника.
За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 млн. фунтов на новых игроков, и теперь лондонскому клубу нужно сбалансировать эти вложения.
30.03.2023 19:00
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не знаю, вроде и хотелось бы чтобы он остался, воспитанник вся муйня, но играет он довольно средне последнее время. Галлахера тоже продал бы за те 50, которые за него дают.
При любых раскладах пенсы продолжают быть пенсами и тратить бабки на топарей. С потенциальным приходом Нкунку, выкупом Фелиша, Маунту просто нету места в команде.
С возвращение КАНТЕ, ЕНЦО, и Ковой у Галлахера шансов на основу тоже не много. А летом еще и опорник вестимо придет на оборону заточенный. Возможно и Закария выкупят, но это маловероятно.
Хайп хайпом, академия все дела, но выживают сильнейшие. Джеймс сильнейший, его позицию не апнешь. Маунта позицию, при всем уважении, апнешь...Маунт талант, но он не убер топ, просто хорошая рабочая лошадка, которая в последнее время и пахать перестала на поле.
ЗЫ возможно по итогу пожалеем. Х3
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