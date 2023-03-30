Магуайр, вероятно, покинет МЮ летом

Харри Магуайр Уход из "Манчестер Юнайтед" является наиболее вероятным сценарием для защитника Харри Магуайра на грядущее лето.

В этом сезоне Магуайр не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед", отметившись лишь пятью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.

Как сообщает ESPN, тренерский штаб "Юнайтед" по-прежнему испытывает большие сомнения насчет оборонительной игры Магуайра. Эрику Тен Хагу кажется, что Харри не хватает подвижности и что Харри поспешно бросается в единоборства.

Тен Хаг сомневается, что Магуайр достаточно хорош для "Юнайтед" в долгосрочной перспективе, и в данный момент вероятнее всего, что Харри покинет "Олд Траффорд" грядущим летом — насовсем или на правах аренды.

В 2019 году Магуайр обошелся "Юнайтед" в рекордные для защитника 80 миллионов фунтов. Сейчас "красные дьяволы" могут вернуть лишь долю от этих инвестиций, и не всякий клуб готов позволить себе зарплату 30-летнего англичанина.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2023 18:00

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  1. chelsea88 30.03.2023 19:29 # chelsea88
    В Челси этого топаря.

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  2. hunter022 30.03.2023 19:21 # hunter022
    Как так? Нельзя пинать легенду, в крайнем случае продлить и спихнуть за сотку Челси Боэли подберёт...

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  3. yxaxaxaxaxa 30.03.2023 18:01 # yxaxaxaxaxa
    Второй Ван Дейк говорили они....

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