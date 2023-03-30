Магуайр, вероятно, покинет МЮ летом

Уход из "Манчестер Юнайтед" является наиболее вероятным сценарием для защитника Харри Магуайра на грядущее лето.

В этом сезоне Магуайр не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед", отметившись лишь пятью появлениями с первых минут в рамках Премьер-Лиги.



Как сообщает ESPN, тренерский штаб "Юнайтед" по-прежнему испытывает большие сомнения насчет оборонительной игры Магуайра. Эрику Тен Хагу кажется, что Харри не хватает подвижности и что Харри поспешно бросается в единоборства.



Тен Хаг сомневается, что Магуайр достаточно хорош для "Юнайтед" в долгосрочной перспективе, и в данный момент вероятнее всего, что Харри покинет "Олд Траффорд" грядущим летом — насовсем или на правах аренды.



В 2019 году Магуайр обошелся "Юнайтед" в рекордные для защитника 80 миллионов фунтов. Сейчас "красные дьяволы" могут вернуть лишь долю от этих инвестиций, и не всякий клуб готов позволить себе зарплату 30-летнего англичанина.