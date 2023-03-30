Долг "Юнайтед" вырос до 536 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" сообщил о росте своего долга до почти 536 миллионов фунтов.

Будучи публичной компанией, чьи акции торгуются на фондовой бирже Нью-Йорка, в четверг "Юнайтед" опубликовал финансовые результаты за очередной квартал — с октября по декабрь 2022.



Наиболее выразительные цифры в отчете "Юнайтед" касаются долга, который к 31 декабря вырос с 477.1 до 535.7 млн. фунтов. Во многом это объясняется укрепившимся курсом американского доллара по отношению к британскому фунту.



Доходы "Юнайтед" снизились на 9.8% относительно аналогичного периода год назад, что связано с паузой на Чемпионат Мира в Катаре и тем, что в этом сезоне "красные дьяволы" выступают в Лиге Европы вместо Лиги Чемпионов.