Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт заинтересован в переходе в "Баварию" грядущим летом.

Как известно, контракт Маунта с "Челси" истекает в конце следующего сезона, и сторонам пока не удается договориться о продлении сотрудничества.



"Челси" не собирается рисковать потерей Маунта бесплатно через год, поэтому высока вероятность, что Мейсон будет продан в ближайшее трансферное окно.



Ранее Маунта сватали в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", однако The Guardian утверждает, что интерес к 24-летнему игроку сборной Англии существует и из-за пределов Премьер-Лиги.



Например, Маунта хочет "Ювентус", а назначение Томаса Тухеля главным тренером "Баварии" делает немецкий гранд большим претендентом на Мейсона.



Когда Тухель тренировал в "Челси", Маунт демонстрировал свой лучший футбол в карьере. Именно Мейсон отдал результативную передачу на Кая Хаверца в победном для "синих" финале Лиги Чемпионов в 2021 году, а также стал лучшим бомбардиром лондонской команды в прошлом сезоне.



По информации авторитетного издания, Маунт заинтересован в воссоединении с Тухелем, не испытывая страха насчет отъезда из Премьер-Лиги.