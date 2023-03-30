Холанд пропустил предпоследнюю тренировку "Сити" перед матчем с "Ливерпулем"
Нападающий Эрлинг Холанд отсутствовал на тренировке "Манчестер Сити" за 48 часов до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Напомним, из-за травмы паха Холанд не смог откликнуться на вызов в сборную Норвегии. Проведя несколько дней с физиотерапевтом "Сити" в Марбелье, Эрлинг вернулся в Манчестер.
Однако лучший бомбардир этого сезона Премьер-Лиги не был замечен на открытой тренировке команды Хосепа Гвардиолы в четверг, сообщает Evening Standard.
Таким образом, участие Холанда в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад" находится под большим вопросом. Гвардиола может внести ясность в ситуацию с Эрлингом во время своей пресс-конференции в пятницу.
Добавим, матч против "Ливерпуля" совершенно точно пропустит полузащитник "Сити" Фил Фоден, который едва перенес операцию по удалению аппендикса.
30.03.2023 15:00
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