Холанд пропустил предпоследнюю тренировку "Сити" перед матчем с "Ливерпулем"

Нападающий Эрлинг Холанд отсутствовал на тренировке "Манчестер Сити" за 48 часов до матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Напомним, из-за травмы паха Холанд не смог откликнуться на вызов в сборную Норвегии. Проведя несколько дней с физиотерапевтом "Сити" в Марбелье, Эрлинг вернулся в Манчестер.



Однако лучший бомбардир этого сезона Премьер-Лиги не был замечен на открытой тренировке команды Хосепа Гвардиолы в четверг, сообщает Evening Standard.



Таким образом, участие Холанда в субботнем матче Премьер-Лиги на "Этихад" находится под большим вопросом. Гвардиола может внести ясность в ситуацию с Эрлингом во время своей пресс-конференции в пятницу.



Добавим, матч против "Ливерпуля" совершенно точно пропустит полузащитник "Сити" Фил Фоден, который едва перенес операцию по удалению аппендикса.