МЮ видит в Коло-Муани и Хейлунде альтернативы Кейну

"Манчестер Юнайтед" определил две более доступные альтернативы нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну.

Как сообщает Manchester Evening News, Кейн является целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага среди нападающих на грядущее лето.



Однако на "Олд Траффорд" опасаются увязнуть в переговорах с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, поэтому держат в уме несколько запасных вариантов.



В качестве таковых вариантов "Юнайтед" рассматривает Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта" и Расмуса Хейлунда из "Аталанты".



24-летний Коло-Муани забил 16 голов в 35 матчах за свой клуб в этом сезоне. Рандаль выходил в стартовом составе сборной Франции на победные матчи против Голландии и Ирландии на прошлой неделе.



20-летний Хейлунд громче всего заявил о себе на прошлой неделе, отметив свое первое появление в стартовом составе сборной Дании хет-триком против Финляндии. Против Казахстана в минувшее воскресенье Расмус отличился еще дважды.



И Коло-Муани, и Хейлунд перебрались в свои нынешние клубы только прошлым летом, и оба имеют контракты до 2027 года.



Добавим, в "Юнайтед" также сватают Виктора Осимхена из "Наполи", Гонсалу Рамуша из "Бенфики" и Тэмми Абрахэма из "Ромы".