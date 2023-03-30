15 игроков номинированы на включение в Зал славы Премьер-Лиги

Премьер-Лига объявила имена 15 новых номинантов на включение в свой Зал славы.

Напомним, накануне сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер стали первыми тренерами, которые были введены в Зал славы, куда ранее были приняты 16 игроков.



Очередное пополнение Зала славы произойдет 3 мая, и эти счастливчики будут определены посредством голосования, проходящего на веб-сайте Премьер-Лиги до 10 апреля.



В качестве номинантов значатся Тони Адамс, Эшли Коул, Гари Невилл, Сол Кэмпбелл, Джермейн Дефо, Майкл Оуэн, Майкл Кэррик, Лес Фердинанд, Джон Терри, Петр Чех, Рио Фердинанд, Яя Туре, Энди Коул, Робби Фаулер и Неманья Матич.



Чтобы попасть в Зал славы, игрок должен завершить игровую карьеру до 1 января 2023. При этом Премьер-Лига учитывает достижения только внутри своего соревнования.



Тот, кого принимают в Зал славы, получает персонализированный медальон и чек на 10,000 фунтов, которые можно потратить на благотворительные цели по своему усмотрению.



