15 игроков номинированы на включение в Зал славы Премьер-Лиги
Премьер-Лига объявила имена 15 новых номинантов на включение в свой Зал славы.
Напомним, накануне сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер стали первыми тренерами, которые были введены в Зал славы, куда ранее были приняты 16 игроков.
Очередное пополнение Зала славы произойдет 3 мая, и эти счастливчики будут определены посредством голосования, проходящего на веб-сайте Премьер-Лиги до 10 апреля.
В качестве номинантов значатся Тони Адамс, Эшли Коул, Гари Невилл, Сол Кэмпбелл, Джермейн Дефо, Майкл Оуэн, Майкл Кэррик, Лес Фердинанд, Джон Терри, Петр Чех, Рио Фердинанд, Яя Туре, Энди Коул, Робби Фаулер и Неманья Матич.
Чтобы попасть в Зал славы, игрок должен завершить игровую карьеру до 1 января 2023. При этом Премьер-Лига учитывает достижения только внутри своего соревнования.
Тот, кого принимают в Зал славы, получает персонализированный медальон и чек на 10,000 фунтов, которые можно потратить на благотворительные цели по своему усмотрению.
30.03.2023 13:00
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По дороге ночной гармонь заливается,
Девки ходят гурьбой, милым улыбаются.
Ночь такая замечательная рядом с тобой,
Песня русская, мечтательная льется рекой.
От Волги до Енисея ногами не счесть километры.
Рассея, моя Рассея от Волги и до Енисе-е-е-я.
От Волги до Енисея ногами не счесть километры.
Рассея, моя Рассея от Волги и до Енисе-е-е-я.
Е-я, Рассея, е-я.
(ответить)
Я вдыхаю этот воздух
Солнце в небе смотрит на меня
Надо мной летает вольный ветер
Он такой же, как и я
И хочется просто любить и дышать
И мне другого не нужно
Такой, какой есть, и меня не сломать
И всё потому что
Я русский, я иду до конца
Я русский, моя кровь от отца
Я русский, и мне повезло
Я русский, всему миру назло
(ответить)
Нет ничего более гнусного и омерзительного, чем так называемые «украинцы»! Это отребье, взрощенное поляками из самых гнусных отбросов (убийц, карьеристов, пресмыкающейся перед властью интеллигенции), готово за власть и доходное место убить собственных отца и мать!
(c) Отто фон Бисмарк
(ответить)
Никита Михалков публично унизил Арестовича и Фейгина у них в эфире.
Два украинских клоуна, во время очередного своего стрима, обсуждали скорый крах России и дискутировали по этому поводу.
Но тут к стриму присоединился легендарный Никита Михалков, два клоуна с ходу набросились на Никиту Сергеевича и начали нести откровенный бред, хохлы в комментариях ликовали, а Никита лишь выдерживал паузу и внимательно слушал.
Однако, потом начал говорить Никита Сергеевич, как всегда в размеренном и спокойном тоне, он элегантно спустил с небес двух хохлов, и два этих клоуна не придумали ничего лучше, как слиться, сославшись на технические проблемы, за что сразу были подняты на смех своей же аудиторией.
Никита Сергеевич Михалков в своём Telegram канале опубликовал полную запись стрима, а так же прокомментировал данную ситуацию, советуем всем, это просто лучшее, что могло произойти.
Украина R.I.P.
(ответить)
Русня годами считали себя лучшей нацией из стран постсоветского пространства, хотя остальные страны всегда понимали, что это грязные крепостные рабы, а сейчас весь мир осознал, что русня это нация терпил и куколдов. Русня уже ничего с этим не сделают, это на века.
(ответить)
сукааааааааааа
К услугам колдунов, по данным Института социологии РАН, регулярно обращается 67 % гражданок России, при этом доля верующих среди граждан составляет 93 %
(ответить)
В качестве номинантов значатся Тони Адамс, Эшли Коул, Гари Невилл, Сол Кэмпбелл, Джермейн Дефо, Майкл Оуэн, Майкл Кэррик, Лес Фердинанд, Джон Терри, Петр Чех, Рио Фердинанд, Яя Туре, Энди Коул, Робби Фаулер и Неманья Матич.
ну тут только рио, терри, чих, фаулер
(ответить)
30.03.2023 13:37 #
jack-4poker
с пидором закончили еще до рассвета, ахахаха
Источник: http://fapl.ru/posts/99476/?c=1#c7752780
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как подорвать чёлочку: спросите у защитника роисянского правосудия, в какой стране за антивоенный рисунок ребёнка отца бросают на нары
(ответить)
Джермейн Дефо - КОРОЛЬ!
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Оуэн, Туре, Видич и Терри между ними затесался - настоящий кринж
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Майкл Кэррик, Лес Фердинанд, Джон Терри
Источник: http://fapl.ru/posts/99476/#reply
лол:))
(ответить)
в е6учей пидорашке даже поссать на икону не дают спокойно. ору
Судя по всему, во всю готовится набутыливание трэш-блогерка, который поссал на икону (https://t.me/c/1075039748/20890). Его сняли с самолёта, когда он пытался вылететь за пределы страны. Контентмейкер, судя по всему, смекнул, что дело запахло жаренным и попытался вовремя свалить, но не успел. Прямо на рейсе его нежно задержали вежливые сотрудники ФСБ. Кстати, у клоуна уже были проблемы с правоохранительными органами в начале года, тогда его задержали по пропаганде ЛГБТ из-за фотографии в женской одежде. Теперь же поглядим какие будут последствия после оскорбления чувств верующих
(ответить)
символично, что рогули выкладывают трехуй из подчеркнутых пробелов на фоне значков доллара.
Ахахахахах!
даже тут креатив говно, как и обычно у рогулей)
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Хохлы, обозначьте уровень планируемого нахрюка на сегодня?
Тема для нахрюка.
Схуяли зеля уже 3жды ужесточал наказание за уклонение и дезертирство? потому что хохлы так хотят защищать родину или почему?
(ответить)
Есiнiзде болсын, акымак, орыс шошкалары.
Украиндар - кайсар халык, букiл алем тан калдырады.
Украина тагында!
Эстония тагында!
Казактар супермен!
Казакстан тагында!
Орыстар страпонда!
Русня - туылганнан бастап тiзедегi крепостной терпiлдер!
Орыс халкы кiр, орыс кызы жезекше.
Орыстар казiргi уакытта жер шарындагы ен уят халык, бул даусыз шындык. Баска пiкiр жок.
Бул фактiлер. Мунда не жазсан да, фактiлерге карсы дау айта алмайсын.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
29.03.2023 01:15 #
v-0987654321
Зеленский пук пук пук
путинг нюх нюх нюх
Цитата каторов вайти истарическом аналов
Источник: http://fapl.ru/posts/99430/?c=1#c7752089
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