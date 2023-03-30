Клубы Премьер-Лиги откажутся от использования букмекеров в качестве титульных спонсоров

Клубы Премьер-Лиги собираются отказаться от использования букмекерских контор в качестве титульных спонсоров.

Из 20 команд, выступающих в высшем английском дивизионе, восемь имеют какую-либо букмекерскую контору в качестве титульного спонсора, чья эмблема размещается спереди игровых футболок.



Примечательно, что в их числе нет никого из "большой шестерки", а контракты "Ньюкасла" и "Фулхэма" с букмекерами истекают в конце этого сезона.



Как сообщает The Times, клубы Премьер-Лиги собираются добровольно проголосовать за отказ от использования букмекеров в качестве титульных спонсоров до того, как это запретит британское правительство, давно вынашивающее соответствующую идею.