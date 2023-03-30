Тони Адамс: "Лучше Сака только Месси"

Легенда "Арсенала" Тони Адамс считает, что в мире сейчас есть только один игрок, который лучше вингера "канониров" Букайо Сака.

21-летний Сака проводит свой лучший сезон в карьере, забив 12 голов и отдав 10 результативных передач за "Арсенал" в Премьер-Лиге.



Также Букайо проявил себя на Чемпионате Мира в Катаре, а в минувшее воскресенье отметился голом и результативной передачей в матче сборной Англии против Украины в отборе к Евро-2024.



По мнению Адамса, сейчас в Премьер-Лиге просто нет игрока лучше. А если говорить о всем мире, то Тони может поставить выше Сака только суперзвезду ПСЖ Лионеля Месси.



"Если в данный момент в мировом футболе и есть игрок лучше в плане того, как он забивает и создает голы, то в голову приходит только Лионель Месси".



"Букайо абсолютно неудержим и является причиной, по которой "Арсенал" находится во главе таблицы".



"Эрлинг Холанд может забить сотни голов за "Манчестер Сити", а Маркус Рэшфорд из "Юнайтед" тоже проводит феноменальный сезон. Но Букайо — определенно Игрок Года, потому что он был лучшим игроком сборной Англии на Чемпионате Мира, и он лучший игрок команды, которая лидирует с восемью очками отрыва в Премьер-Лиге", — сообщил Адамс The Sun.