"Реал" заинтересован в Рисе Джеймсе

"Реал" проявляет огромный интерес к правому защитнику "Челси" Рису Джеймсу в преддверии летнего трансферного окна.

Джеймс является ключевым игроком "Челси" и только в сентябре заключил новый долгосрочный контракт, хотя в этом сезоне из-за проблем со здоровьем пропустил матчей больше, чем сыграл.



Как сообщает AS, укрепление правого фланга обороны является одним из приоритетов для "Реала" на грядущее лето, и Рис находится во главе шорт-листа игроков на эту позицию.



Вместе с тем в Мадриде понимают, что переманить Джеймса будет крайне тяжело. "Реал" надеется, что вероятное непопадание "Челси" в Лигу Чемпионов и сложности с соблюдением правил финансового фейр-плей подтолкнут "синих" к продаже 23-летнего англичанина.



Добавим, именно "Реал" стал соперником "Челси" по 1/4 финала Лиги Чемпионов. Это будет отличная возможность для испанского гранда посмотреть своего потенциального новичка в боевых условиях.