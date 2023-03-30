"Реал" заинтересован в Рисе Джеймсе

Рис Джеймс "Реал" проявляет огромный интерес к правому защитнику "Челси" Рису Джеймсу в преддверии летнего трансферного окна.

Джеймс является ключевым игроком "Челси" и только в сентябре заключил новый долгосрочный контракт, хотя в этом сезоне из-за проблем со здоровьем пропустил матчей больше, чем сыграл.

Как сообщает AS, укрепление правого фланга обороны является одним из приоритетов для "Реала" на грядущее лето, и Рис находится во главе шорт-листа игроков на эту позицию.

Вместе с тем в Мадриде понимают, что переманить Джеймса будет крайне тяжело. "Реал" надеется, что вероятное непопадание "Челси" в Лигу Чемпионов и сложности с соблюдением правил финансового фейр-плей подтолкнут "синих" к продаже 23-летнего англичанина.

Добавим, именно "Реал" стал соперником "Челси" по 1/4 финала Лиги Чемпионов. Это будет отличная возможность для испанского гранда посмотреть своего потенциального новичка в боевых условиях.


Метки Джеймс, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2023 10:00

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