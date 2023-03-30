"Сити" вложит 300 млн. фунтов в реконструкцию "Этихад"
"Манчестер Сити" собирается инвестировать 300 миллионов фунтов в реконструкцию своего стадиона "Этихад" и прилегающей территории.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, обновлению подвергнется Северная трибуна. Благодаря этому "Сити" добавит 7,700 мест, а общая вместимость арены вырастет примерно до 61,000 зрителей.
Проект реконструкции также предусматривает строительство нового отеля, крытого общественного пространства для фанатов, клубного магазина и музея.
На прошлой неделе "Сити" завершил стадию согласований со своими фанатами и местными жителями. Теперь чемпионы Премьер-Лиги должны обратиться за разрешением на строительство.
"Горожане" надеются приступить к строительству в ноябре, чтобы открыть обновленную Северную трибуну к старту сезона 2025/26. Прочие работы займут еще год.
30.03.2023 09:00
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деньги от фиктивных спонсоров пришли
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КОРОЛИ!!!
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Голубой Петухад
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