"Сити" вложит 300 млн. фунтов в реконструкцию "Этихад"

Этихад "Манчестер Сити" собирается инвестировать 300 миллионов фунтов в реконструкцию своего стадиона "Этихад" и прилегающей территории.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, обновлению подвергнется Северная трибуна. Благодаря этому "Сити" добавит 7,700 мест, а общая вместимость арены вырастет примерно до 61,000 зрителей.

Проект реконструкции также предусматривает строительство нового отеля, крытого общественного пространства для фанатов, клубного магазина и музея.

На прошлой неделе "Сити" завершил стадию согласований со своими фанатами и местными жителями. Теперь чемпионы Премьер-Лиги должны обратиться за разрешением на строительство.

"Горожане" надеются приступить к строительству в ноябре, чтобы открыть обновленную Северную трибуну к старту сезона 2025/26. Прочие работы займут еще год.

Этихад


Метки Манчестер Сити, стадионы, Этихад

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 30.03.2023 10:08 # vals1702
    деньги от фиктивных спонсоров пришли

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  2. true-manc 30.03.2023 10:01 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  3. liverbro 30.03.2023 09:17 # liverbro
    Голубой Петухад

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