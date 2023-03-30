Билеты на заключительный матч "Арсенала" в сезоне продаются за 53,000 фунтов

Билеты на заключительный матч "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги продаются на черном рынке по цене, достигающей 53,000 фунтов.

За 10 матчей до завершения кампании "Арсенал" лидирует в Премьер-Лиге с восемью очками отрыва от ближайшего преследователя, имея превосходные шансы завоевать свой первый титул с 2003/04.



Этот сезон завершится для "Арсенала" домашним матчем против "Вулверхэмптона" 28 мая. Как раз тогда, как это предписано регламентом Премьер-Лиги, "канонирам" будет вручен чемпионский кубок, если они, конечно, удержатся на вершине таблице.



Однако уже сейчас этот матч против "волков" вызывает небывалый ажиотаж среди фанатов. Огромное количество болельщиков хочет своими глазами увидеть первое за 19 последних лет чемпионство "Арсенала".



Как сообщает Daily Mail, выставленные на продажу в минувший вторник билеты для членов официального фан-клуба "Арсенала" были раскуплены на считанные секунды, а на черном рынке билеты, изначально стоившие не более 75.50 фунтов, продаются за 25,000 и даже 53,000 фунтов.