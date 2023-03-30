Два клуба хотят купить Дина Хендерсона
Два неназванных клуба обратились к "Манчестер Юнайтед" насчет приобретения голкипера Дина Хендерсона.
В данный момент "Юнайтед" пытается договориться о новом контракте со своим первым номером Давидом Де Хеа, чье действующее соглашение истекает в конце этого сезона.
Де Хеа отклонил первое предложение "Юнайтед" о новой сделке, однако стороны настроены оптимистично насчет продления сотрудничества.
Когда вопрос с будущим Давида будет решен, "красные дьяволы" будут готовы заняться судьбой Хендерсона, который на этот сезон отправился в аренду в "Ноттингем Форест".
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг пытался досрочно прекратить аренду Хендерсона в январе, когда Мартин Дубравка вернулся в "Ньюкасл", однако Дин не пожелал провести вторую половину сезона на скамейке запасных.
Как сообщает The Athletic, два клуба уже установили контакт с "Юнайтед" насчет постоянного трансфера Хендерсона. Предполагается, что одним из них является "Тоттенхэм", который находится в поисках преемника для Уго Льориса.
Добавим, контракт 26-летнего англичанина с "Юнайтед" рассчитан до 2025 года.
30.03.2023 07:00
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Ну т к шпорам нужен элитный топ кипер, можно поменять на Кейна с доплатой
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