Два клуба хотят купить Дина Хендерсона

Дин Хендерсон Два неназванных клуба обратились к "Манчестер Юнайтед" насчет приобретения голкипера Дина Хендерсона.

В данный момент "Юнайтед" пытается договориться о новом контракте со своим первым номером Давидом Де Хеа, чье действующее соглашение истекает в конце этого сезона.

Де Хеа отклонил первое предложение "Юнайтед" о новой сделке, однако стороны настроены оптимистично насчет продления сотрудничества.

Когда вопрос с будущим Давида будет решен, "красные дьяволы" будут готовы заняться судьбой Хендерсона, который на этот сезон отправился в аренду в "Ноттингем Форест".

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг пытался досрочно прекратить аренду Хендерсона в январе, когда Мартин Дубравка вернулся в "Ньюкасл", однако Дин не пожелал провести вторую половину сезона на скамейке запасных.

Как сообщает The Athletic, два клуба уже установили контакт с "Юнайтед" насчет постоянного трансфера Хендерсона. Предполагается, что одним из них является "Тоттенхэм", который находится в поисках преемника для Уго Льориса.

Добавим, контракт 26-летнего англичанина с "Юнайтед" рассчитан до 2025 года.


Метки Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2023 07:00

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  1. mancunia-planet 30.03.2023 07:33 # mancunia-planet
    Ну т к шпорам нужен элитный топ кипер, можно поменять на Кейна с доплатой

    (ответить)

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