"Арсенал" все увереннее в приобретении Райса

"Арсенал" все увереннее в приобретении полузащитника "Вест Хэма" и сборной Англии Деклана Райса.

По всей видимости, по итогам этого сезона "Арсенал" вернется в Лигу Чемпионов, и главный тренер "канониров" Микель Артета со спортивным директором Эду уже задумываются об усилении на будущий год.



Как утверждает Evening Standard, на "Эмирейтс" считают, что 24-летний Райс, открыто заявляющий о своем желании сражаться за трофеи и выступать в Лиге Чемпионов, стал бы "идеальным дополнением" к их команде.



"Арсенал" ожидает яростной конкуренции в борьбе за Райса, которого также хотят "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", однако "канониры" испытывают все большую уверенность насчет того, что смогут опередить конкурентов.



Сам Райс отлично осведомлен об интересе "Арсенала", который делал запросы насчет него еще в январе, но тогда расставание со своим капитаном в разгар борьбы за выживание было немыслимо для "Вест Хэма".