"Ливерпуль" вступил в борьбу за Кима

"Ливерпуль" вступил в борьбу за центрального защитника "Наполи" Кима Мин Джэ.

Ким проводит выдающийся сезон, только прошлым летом перебравшись в "Наполи" из "Фенербахче". 26-летний южнокореец вместе со своим клубом стремительно приближается к титулу Серии А и уже достиг 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Ранее Кима сватали в ПСЖ и "Тоттенхэм", хотя главным претендентом на защитника по прозвищу "Монстр" считался "Манчестер Юнайтед".



Однако итальянское медиа Rai утверждает, что теперь в борьбу за Кима вступил "Ливерпуль", собираясь предложить "Наполи" 60 миллионов фунтов в качестве компенсации.



К приобретению центрального защитника главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа подталкивает неважная игра обороны в этом сезоне — "красные" пропустили 29 голов в 26 матчах Премьер-Лиги.