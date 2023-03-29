Луис Энрике хочет тренировать в Премьер-Лиге

Луис Энрике Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике заявил, что хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.

Энрике находится без работы после вылета испанской сборной с Чемпионата Мира в Катаре. В предыдущие недели и месяцы Луиса сватали в "Челси" и "Тоттенхэм", и он открыт к переговорам с английскими грандами.

"Прежде всего я слежу за Премьер-Лигой, потому что я бы хотел отправиться в Англию и поработать там".

"Это не так, что я бы отправился в люблю команду. Мне нужна команда, которая способна на важные вещи, а это резко сужает круг. Я не слишком надеюсь, потому что есть много кандидатов", — сообщил 52-летний испанец радиостанции Cadena Ser.


Метки Премьер-Лига, тренеры, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2023 23:00

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  1. jirrort 29.03.2023 23:04 # jirrort
    Уж лучше Поттерян, чем этот ЛОХ с усыпляющим ватокатом.С Поттеряном хоть весело,а этому физручку повезло МСН в прайме тренировать, поэтому и хайп во круг его имени.

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