Луис Энрике хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике заявил, что хочет попробовать себя в Премьер-Лиге.

Энрике находится без работы после вылета испанской сборной с Чемпионата Мира в Катаре. В предыдущие недели и месяцы Луиса сватали в "Челси" и "Тоттенхэм", и он открыт к переговорам с английскими грандами.



"Прежде всего я слежу за Премьер-Лигой, потому что я бы хотел отправиться в Англию и поработать там".



"Это не так, что я бы отправился в люблю команду. Мне нужна команда, которая способна на важные вещи, а это резко сужает круг. Я не слишком надеюсь, потому что есть много кандидатов", — сообщил 52-летний испанец радиостанции Cadena Ser.