Рэшфорд отрицает, что потребовал от МЮ 500,000 фунтов в неделю

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд опроверг слухи о том, что он потребовал от своего клубу зарплату в 500,000 фунтов в неделю по новому контракту.

В данный момент Рэшфорд приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту, опцию продления которого на один год "Юнайтед" уже использовал.



Это ставит "Юнайтед" в слабую переговорную позицию, и ранее днем в прессе появились слухи, что Маркус поставил перед родным клубом ультиматум по зарплате.



Реакция 25-летнего англичанина, забившего 19 голов в 25 матчах после Чемпионата Мира в Катаре, не заставила себя ждать.



"Просто выскажусь, пока это не разошлось! Это полная чепуха".



"Клуб и я уважаем друг друга, и это не изменится. Я сосредоточен исключительно на том, чтобы как можно лучше финишировать в лиге и завоевать трофеи", — написал Рэшфорд в социальных сетях.