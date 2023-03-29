Кристиан Эриксен возвращается в строй

Полузащитник Кристиан Эриксен может вернуться к выступлениям за "Манчестер Юнайтед" уже на следующей неделе.

Напомним, Эриксен находится вне игры с 28 января, когда в матче Кубка Англии против "Рединга" он повредил связки лодыжки в столкновении с Энди Кэрроллом.



Изначально ожидалось, что Эриксен вернется на футбольное поле только в конце апреля, однако Daily Mirror утверждает, что это произойдет раньше. У Кристиана даже есть шансы попасть в числе запасных на матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в конце следующей недели.



Последние недели 31-летний датчанин занимался в тренажерном зале, а на днях приступил к тренировкам снаружи и сейчас стремительно набирает форму.



Присоединившийся к "Юнайтед" свободным агентом Эриксен сыграл 31 матч в этом сезоне, став очень важным игроком для команды Эрика Тен Хага.