Абрамович тайно контролировал "Витесс"

Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович секретным образом обеспечивал финансирование голландскому клубу "Витесс".

О близких отношениях "Челси" и "Витесса" известно давно. В прошлом "синие" неоднократно отправляли своих молодых игроков, включая Мейсона Маунта, за практикой в клуб из Арнема.



"Челси" и "Витесс" всегда отрицали какую-либо связь, хотя Федерация футбола Голландии дважды проводила расследование в отношении своего клуба.



Однако сейчас журналистам из The Guardian удалось получить доступ к финансовым документам, из которых следует, что именно Абрамович через систему офшоров обеспечил приобретение "Витесса" бывшим грузинским футболистом Мерабом Жорданией в 2010 году.



В 2013 году "Витесс" перешел в руки Александру Чигринскому, который является другим близким к Абрамовичу лицом и который владел клубом до мая 2018.



Суммарно — по состоянию на конец 2015 года — Абрамович вложил в "Витесс" 117 миллионов евро (103 млн. фунтов). Это громадная сумма для скромного голландского клуба, чьи доходы за сезон 2014/15 составили только 14 млн. евро (12.3 млн. фунтов).