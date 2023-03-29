Силва и Митрович извинились перед Каваной

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва и его нападающий Александар Митрович извинились перед рефери Крисом Каваной за свое поведение в матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

В том матче, проигранном "Фулхэмом" со счетом 3:1, Силва получил красную карточку за споры с Каваной, а Митрович был удален за то, что локтем толкнул Криса.



В данный момент FA решает вопрос о наказании Силвы с Митровичем. Тем временем, Марку и Александар раскаялись и принесли извинения.



"Я должен лучше контролировать свои эмоции. Я жалею о случившемся, и я поговорил и извинился перед Крисом. Он знает, что я уважаю его и его работу", — говорится в заявлении Силвы.



"Я жалею о своих действиях, которые привели к удалению. Я позволил своему разочарованию взять верх над собой, и я неправильно отреагировал".



"Я согласился с трехматчевой дисквалификацией за свою красную карточку, я поговорил и извинился перед Крисом Каваной, и я попросил клуб оштрафовать меня", — сообщил Митрович.