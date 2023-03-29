"Челси" оправдает свой убыток Рюдигером

Антонио Рюдигер "Челси" собирается использоваться ситуацию с защитником Антонио Рюдигером, оправдываясь перед Премьер-Лигой насчет своей финансовой ситуации.

На днях "Челси" отчитался об убытке в 121 миллион фунтов за сезон 2021/22. При этом за два последних трансферных окна "синие" потратили около 600 млн. фунтов на новых игроков.

Естественно, теперь у Премьер-Лиги есть вопросы к "Челси" насчет финансовой устойчивости клуба и соблюдения "синими" правил финансового фейр-плей.

Однако "Челси" уже нашел оправдание. Как сообщает Daily Express, "синие" собираются напомнить Премьер-Лиге о Рюдигере, который прошлой весной уже был готов заключить новый контракт, но технически не смог этого сделать из-за наложенных на клуб и его бывшего владельца Романа Абрамовича санкций.

Не сумев заключить новый контракт с "Челси", летом Рюдигер ушел свободным агентом в "Реал". А "синим" пришлось основательно потратиться, чтобы компенсировать потерю ведущего защитника. Лондонцы считают это форс-мажорными обстоятельствами, на которые клуб не мог повлиять.


Метки Рюдигер, финансы, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 699

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. suddenly 29.03.2023 18:02 # suddenly
    Пришлось потратить 600 млн из-за того, что Рюдегира отпустили бесплатно :))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: