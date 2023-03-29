Артета: "Венгер открыл Премьер-Лигу миру"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил с похвалой в адрес легенды "канониров" Арсена Венгера.

Ранее днем Венгер и сэр Алекс Фергюсон стали первыми тренерами, введенными в Зал славы Премьер-Лиги.



В свое время Артете довелось поиграть у Венгера, и Арсен оказал большое влияние на формирование футбольной философии Микеля, за что тот крайне благодарен.



"Он открыл Премьер-Лигу миру на ином уровне, нежели какой-либо другой тренер. Думаю, его запомнят навсегда. Не думаю, что кто-либо из других тренеров оказал влияние больше".



"Некоторые привносили в футбол другие идеи, личности, соревнования, но его видение было гораздо шире, нежели у какого-либо другого тренера в то время".



"Англия и Премьер-Лига должны быть навсегда очень благодарны этому человеку".



"Он вдохновляет. Думаю, он вдохновил каждого игрока и члена персонала, с которыми он работал. Думаю, он вдохновил английский футбол. Думаю, он вывел английский футбол на другой уровень и заставил английский футбол открыть свои двери".



"Он открыл двери этой лиги для многих других иностранцев, чтобы сделать эту лигу лучше. Он оказал огромное влияние на мировой футбол своим видением, своими речами, своими тренерскими идеями и стилем своих команд".



"Я провел феноменальное время с ним и многому научился у него. Он подтолкнул меня к тому, чтобы стать тренером, поэтому он оказал большое влияние на меня".



"Он оказал феноменальное влияние на мировой футбол", — цитирует Артету Daily Mail.