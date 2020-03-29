Гюндоган собрался в "Барселону"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган готов отправиться свободным агентом в "Барселону" грядущим летом.

Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года, за это время сыграв почти три сотни матчей и завоевав четыре титула Премьер-Лиги. С этого сезона Илкай является капитаном "горожан".



Однако от контракта Гюндогана остается только три месяца, и Илкай не планирует продлевать сотрудничество с "Сити", хотя "горожане" и хотели бы его сохранить, утверждает Football Insider.



Гюндоган планирует осуществить свою давнюю мечту о "Барселоне". Представители 32-летнего немца уже договариваются с каталонским клубом о переезде своего клиента на "Ноу Камп" после окончания этого сезона.



Вероятное расставание с Гюндоганом заставляет "Сити" искать усиление средней линии. На радаре у "горожан" находятся Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", Флориан Вирц из "Байера" и Матео Ковачич из "Челси".