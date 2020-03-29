Гюндоган собрался в "Барселону"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган готов отправиться свободным агентом в "Барселону" грядущим летом.
Гюндоган выступает за "Сити" с 2016 года, за это время сыграв почти три сотни матчей и завоевав четыре титула Премьер-Лиги. С этого сезона Илкай является капитаном "горожан".
Однако от контракта Гюндогана остается только три месяца, и Илкай не планирует продлевать сотрудничество с "Сити", хотя "горожане" и хотели бы его сохранить, утверждает Football Insider.
Гюндоган планирует осуществить свою давнюю мечту о "Барселоне". Представители 32-летнего немца уже договариваются с каталонским клубом о переезде своего клиента на "Ноу Камп" после окончания этого сезона.
Вероятное расставание с Гюндоганом заставляет "Сити" искать усиление средней линии. На радаре у "горожан" находятся Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии", Флориан Вирц из "Байера" и Матео Ковачич из "Челси".
29.03.2023 16:00
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