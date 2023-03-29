Полиция проводит проверку в отношении Холанда
Полиция проводит проверку в отношении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холана, который использовал свой смартфон за рулем.
На днях таблоид The Sun опубликовал снимки, как Холанд использует свой смартфон, второй рукой управляя роскошным Rolls-Royce Cullinan за 300,000 фунтов.
Данный инцидент имел место в Манчестере, на дороге с двусторонним движением, близ стадиона "Сити" "Этихад" 15 марта.
Как сегодня сообщает BBC, полиции Большого Манчестера известно об этой публикации, и в отношении 22-летнего норвежца уже проводится проверка.
Если вина Холанда будет доказана, Эрлинг может получить штраф на 200 фунтов и шесть штрафных баллов.
29.03.2023 15:00
Просмотров: 381
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: