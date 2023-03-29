Полиция проводит проверку в отношении Холанда

Эрлинг Холанд Полиция проводит проверку в отношении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холана, который использовал свой смартфон за рулем.

На днях таблоид The Sun опубликовал снимки, как Холанд использует свой смартфон, второй рукой управляя роскошным Rolls-Royce Cullinan за 300,000 фунтов.

Данный инцидент имел место в Манчестере, на дороге с двусторонним движением, близ стадиона "Сити" "Этихад" 15 марта.

Как сегодня сообщает BBC, полиции Большого Манчестера известно об этой публикации, и в отношении 22-летнего норвежца уже проводится проверка.

Если вина Холанда будет доказана, Эрлинг может получить штраф на 200 фунтов и шесть штрафных баллов.


Метки Манчестер Сити, происшествия, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2023 15:00

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