Полиция проводит проверку в отношении Холанда

Полиция проводит проверку в отношении нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холана, который использовал свой смартфон за рулем.

На днях таблоид The Sun опубликовал снимки, как Холанд использует свой смартфон, второй рукой управляя роскошным Rolls-Royce Cullinan за 300,000 фунтов.



Данный инцидент имел место в Манчестере, на дороге с двусторонним движением, близ стадиона "Сити" "Этихад" 15 марта.



Как сегодня сообщает BBC, полиции Большого Манчестера известно об этой публикации, и в отношении 22-летнего норвежца уже проводится проверка.



Если вина Холанда будет доказана, Эрлинг может получить штраф на 200 фунтов и шесть штрафных баллов.