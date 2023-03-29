Дисквалификация Паратичи расширена на весь мир

Дисквалификация управляющего директора "Тоттенхэма" Фабио Паратичи была расширена на весь мир.

Напомним, Паратичи был частью скандала, который недавно разгорелся в его бывшим клубе "Ювентусе". Из-за финансовых махинаций с итальянского гранда сняли 15 очков в Серии А январе.



Из 12 причастных к этому скандалу лиц Паратичи получил самую продолжительную дисквалификацию — на 30 месяцев. Изначально она касалась только итальянского футбола.



Однако сегодня ФИФА объявила, что по запросу Федерации футбола Италии дисквалификация Паратичи была расширена на весь мир. Это означает, что Фабио больше не может исполнять свои обязанности в "Тоттенхэме".



Расширение дисквалификации Паратичи может оказать негативное влияние на поисками "шпорами" нового главного тренера.