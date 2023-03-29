Фергюсон и Венгер введены в Зал славы Премьер-Лиги

Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, бывшие главные тренеры "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", были введены в Зал славы Премьер-Лиги.

В свое время Фергюсон и Венгер завоевали 16 чемпионских титулов на двоих, а их противостояние украшало Премьер-Лигу.

Фергюсон тренировал "Юнайтед" на протяжении 27 лет, включая 21 сезон Премьер-Лиги. В 1992/93 сэр Алекс принес "красным дьяволам" их первый титул с 1967 года.

Фергюсон завершил тренерскую карьеру в сезоне 2012/13 — тот титул Премьер-Лиги пока что остается для "Юнайтед" последним.

Венгер провел у руля "Арсенала" 22 сезона, завоевав титул Премьер-Лиги трижды. Отдельного внимания заслуживает кампания 2003/04, пройденная "канонирами" без единого поражения. То достижение "Непобедимых" пока никому не удается повторить.

Стоит отметить, что ранее в Зал славы были введены шесть игроков, поработавших с Фергюсоном: Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона, Рой Кин, Уэйн Руни, Петер Шмейхель и Пол Скоулз. У Венгера таких двое: Тьерри Анри и Патрик Виейра.

Всего Фергюсон 11 раз признавался лучшим тренером сезона, Венгер — трижды.


Метки Арсенал, Венгер, Зал славы, Манчестер Юнайтед, награды, тренеры, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 497

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 29.03.2023 13:28 # bangladesh
    ненавижу сало! надеюсь не один такой.

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  2. alexomck 29.03.2023 13:20 # alexomck
    Эрик Кантона, Рой Кин… Пол Скоулз

    Источник: http://fapl.ru/posts/99457/?c=1#c7752414

    лол:))))

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  3. alexomck 29.03.2023 13:18 # alexomck
    красноносый махинатор, продвигавший в темную, без идей и философии + лягушатник с конспектами спартака из 90х:) забавно, что эксперты за пределами острова часто этих двоих даж в хвост десятки лучших коучей не включают:)

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  4. suddenly 29.03.2023 13:07 # suddenly
    За 22 сезона только 3 раза стал Чемпионом и вот тебе зал славы.

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  5. scholes18 29.03.2023 13:07 # scholes18
    великие тренеры, что тут сказать.
    всегда нравилось, что Арсенал играл в атакующий футбол.
    было забавно наблюдать за их перепалками во время матчей.

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  6. jack-4poker 29.03.2023 13:04 # jack-4poker
    Ферги за выдающиеся достижения в футболе
    Внегре за воспитание кокихто конониров

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