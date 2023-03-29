Фергюсон и Венгер введены в Зал славы Премьер-Лиги
Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, бывшие главные тренеры "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", были введены в Зал славы Премьер-Лиги.
В свое время Фергюсон и Венгер завоевали 16 чемпионских титулов на двоих, а их противостояние украшало Премьер-Лигу.
Фергюсон тренировал "Юнайтед" на протяжении 27 лет, включая 21 сезон Премьер-Лиги. В 1992/93 сэр Алекс принес "красным дьяволам" их первый титул с 1967 года.
Фергюсон завершил тренерскую карьеру в сезоне 2012/13 — тот титул Премьер-Лиги пока что остается для "Юнайтед" последним.
Венгер провел у руля "Арсенала" 22 сезона, завоевав титул Премьер-Лиги трижды. Отдельного внимания заслуживает кампания 2003/04, пройденная "канонирами" без единого поражения. То достижение "Непобедимых" пока никому не удается повторить.
Стоит отметить, что ранее в Зал славы были введены шесть игроков, поработавших с Фергюсоном: Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона, Рой Кин, Уэйн Руни, Петер Шмейхель и Пол Скоулз. У Венгера таких двое: Тьерри Анри и Патрик Виейра.
Всего Фергюсон 11 раз признавался лучшим тренером сезона, Венгер — трижды.
29.03.2023 13:00
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Последние комментарии:
ненавижу сало! надеюсь не один такой.
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Эрик Кантона, Рой Кин… Пол Скоулз
Источник: http://fapl.ru/posts/99457/?c=1#c7752414
лол:))))
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красноносый махинатор, продвигавший в темную, без идей и философии + лягушатник с конспектами спартака из 90х:) забавно, что эксперты за пределами острова часто этих двоих даж в хвост десятки лучших коучей не включают:)
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За 22 сезона только 3 раза стал Чемпионом и вот тебе зал славы.
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великие тренеры, что тут сказать.
всегда нравилось, что Арсенал играл в атакующий футбол.
было забавно наблюдать за их перепалками во время матчей.
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Ферги за выдающиеся достижения в футболе
Внегре за воспитание кокихто конониров
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