Фергюсон и Венгер введены в Зал славы Премьер-Лиги

Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, бывшие главные тренеры "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала", были введены в Зал славы Премьер-Лиги.

В свое время Фергюсон и Венгер завоевали 16 чемпионских титулов на двоих, а их противостояние украшало Премьер-Лигу.



Фергюсон тренировал "Юнайтед" на протяжении 27 лет, включая 21 сезон Премьер-Лиги. В 1992/93 сэр Алекс принес "красным дьяволам" их первый титул с 1967 года.



Фергюсон завершил тренерскую карьеру в сезоне 2012/13 — тот титул Премьер-Лиги пока что остается для "Юнайтед" последним.



Венгер провел у руля "Арсенала" 22 сезона, завоевав титул Премьер-Лиги трижды. Отдельного внимания заслуживает кампания 2003/04, пройденная "канонирами" без единого поражения. То достижение "Непобедимых" пока никому не удается повторить.



Стоит отметить, что ранее в Зал славы были введены шесть игроков, поработавших с Фергюсоном: Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона, Рой Кин, Уэйн Руни, Петер Шмейхель и Пол Скоулз. У Венгера таких двое: Тьерри Анри и Патрик Виейра.



Всего Фергюсон 11 раз признавался лучшим тренером сезона, Венгер — трижды.