Де Хеа отклонил предложение МЮ о новом контракте

Голкипер Давид Де Хеа отклонил стартовое предложение "Манчестер Юнайтед" о новом контракте.

Как известно, действующий контракт Де Хеа истекает в конце этого сезона, а "Юнайтед" не спешит пользоваться своей опцией по его продлению на 12 месяцев.



"Юнайтед" готов сохранить Давида, но только если тот пойдет на существенное понижение своей зарплаты в 375,000 фунтов в неделю. В данный момент 32-летний испанец является самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги наравне с Кевином Де Брюйне из "Манчестер Сити".



Как сообщает The Athletic, первое предложение "Юнайтед" не устроило Де Хеа, однако переговоры продолжаются, и обе стороны ожидают достичь компромисса рано или поздно.



Де Хеа хочет остаться в "Юнайтед" и, что важно, имеет на это благословение главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, который ранее, по слухам, задумывался о приглашении другого голкипера на роль первого номера.