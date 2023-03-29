Киоун считает, что "Арсенал" повлиял на уход Конте из "Тоттенхэма"
Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что "канониры" сыграли свою роль в уходе Антонио Конте с поста главного тренера "Тоттенхэма".
Перед уходом на международный перерыв "Арсенал" увеличил свой отрыв от "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге до 20 очков, хотя в прошлом сезоне "шпоры" до самого конца сражались с "канонирами" за четвертое место, в итоге оставив своих соседей без путевки в Лигу Чемпионов. И Киоун видит в этом одну из причин ухода Конте.
"Думаю, "Арсенал" сыграл свою роль. Тот факт, что "Арсенал" опережает "Тоттенхэм" на 20 очков, хотя год назад в это время они сражались за попадание в топ-4, подвергает "Тоттенхэм" огромному давлению".
"Они вылетели из Кубка Англии, затем был "Милан", 3:3 против "Саутгемптона"... Они жалким образом провели март".
"Конте знал, что ему суждено уйти. Он хотел сказать, и ему нужно было сказать, что в этом футбольном клубе неправильно, а им нужно было подвести черту", — цитирует Киоуна Daily Mail.
29.03.2023 11:00
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