Киоун считает, что "Арсенал" повлиял на уход Конте из "Тоттенхэма"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун считает, что "канониры" сыграли свою роль в уходе Антонио Конте с поста главного тренера "Тоттенхэма".

Перед уходом на международный перерыв "Арсенал" увеличил свой отрыв от "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге до 20 очков, хотя в прошлом сезоне "шпоры" до самого конца сражались с "канонирами" за четвертое место, в итоге оставив своих соседей без путевки в Лигу Чемпионов. И Киоун видит в этом одну из причин ухода Конте.



"Думаю, "Арсенал" сыграл свою роль. Тот факт, что "Арсенал" опережает "Тоттенхэм" на 20 очков, хотя год назад в это время они сражались за попадание в топ-4, подвергает "Тоттенхэм" огромному давлению".



"Они вылетели из Кубка Англии, затем был "Милан", 3:3 против "Саутгемптона"... Они жалким образом провели март".



"Конте знал, что ему суждено уйти. Он хотел сказать, и ему нужно было сказать, что в этом футбольном клубе неправильно, а им нужно было подвести черту", — цитирует Киоуна Daily Mail.