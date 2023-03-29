"Эвертон" уверен, что проблемы с ФФП не повлияют на новый стадион

"Эвертон" уверен, что расследование в отношении клуба насчет нарушений правил финансового фейр-плей не повлияет на строительство нового стадиона.

Напомним, на прошлой неделе "Эвертон" был обвинен Премьер-Лигой в нарушении правил ФФП в прошлом сезоне. Убыток "ирисок" за трехлетний период составил 371.8 млн. фунтов при допустимом лимите в 105 млн. фунтов.



Теперь над "Эвертоном" нависла угроза снятия очков, и в минувший понедельник в прессе появились слухи, что у мерсисайдского клуба могут возникнуть проблемы с финансированием строительства своего нового стадиона в портовом районе Ливерпуля Брэмли-Мур Док.



Однако Liverpool Echo и The Independent, ссылаясь на осведомленные источники, утверждают, что расследование Премьер-Лиги не окажет влияния на глобальный инфраструктурный проект "Эвертона".



Строительство арены на 52,888 мест, которая заменит "Эвертону" "Гудисон Парк", идет по плану и будет завершено к сезону 2024/25. "Ириски" не ожидают каких-либо проблем с партнерами, обеспечивающими клубу финансирование.