"Бавария" и "Сити" готова побороться за Ковачича

"Бавария" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за полузащитника "Челси" Матео Ковачича.

Накануне появилась информация, что "Челси" до сих пор не начал переговоры с Ковачичем о новом контракте, тогда как от действующего соглашения Матео остается только один год.



Как утверждает The Telegraph, интерес к 28-летнему игроку сборной Хорватии уже проявил "Сити", для которого обновление средней лини является одной из приоритетных задач на ближайшее трансферное окно.



Конкуренцию "Сити" в борьбе за Ковачича может составить "Бавария", чей новый главный тренер Томас Тухель прекрасно знаком с Матео по периоду своей работы в "Челси".



К продаже Ковачича "Челси" подталкивает не только истекающий контракт, но и необходимость сбалансировать огромное количество приобретений за два последних окна, чтобы остаться в рамках финансового фейр-плей.