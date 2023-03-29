"Бавария" и "Сити" готова побороться за Ковачича
"Бавария" и "Манчестер Сити" готовы сойтись в битве за полузащитника "Челси" Матео Ковачича.
Накануне появилась информация, что "Челси" до сих пор не начал переговоры с Ковачичем о новом контракте, тогда как от действующего соглашения Матео остается только один год.
Как утверждает The Telegraph, интерес к 28-летнему игроку сборной Хорватии уже проявил "Сити", для которого обновление средней лини является одной из приоритетных задач на ближайшее трансферное окно.
Конкуренцию "Сити" в борьбе за Ковачича может составить "Бавария", чей новый главный тренер Томас Тухель прекрасно знаком с Матео по периоду своей работы в "Челси".
К продаже Ковачича "Челси" подталкивает не только истекающий контракт, но и необходимость сбалансировать огромное количество приобретений за два последних окна, чтобы остаться в рамках финансового фейр-плей.
29.03.2023 09:00
Просмотров: 246
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий