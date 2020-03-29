Паратичи: "Уход Конте — лучшее решение для каждого"

Управляющий директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи объяснил расставание с главным тренером Антонио Конте.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" объявил о расставании с Конте "по обоюдному согласию сторон", доверив команду на остаток сезона помощникам Антонио в лице Кристиана Стеллини и Райана Мейсона.



Паратичи считает уход Конте "правильным решением для каждого" и призывает всех сосредоточиться на борьбе за путевку в Лигу Чемпионов.



"Мы знаем, насколько сложным был этот сезон для него лично — Джампьеро (Вентроне) умер, затем Виалли, а затем он сам перенес операцию. Клуб оказывал ему большую поддержку, и мы были сплоченными, но затем мы достигли этой взаимной договоренности, и я думаю, принятое решение было правильным решением для каждого".



"В этом сезоне Кристиан уже руководил командой, когда Антонио был болен, и он был хорош. Он обладает большим опытом как правая рука, а в прошлом он даже был главным тренером. Вдобавок у нас есть Райан Мейсон, который сможет значительно ему помочь. Райан давно является частью этого клуба, и он знает все о клубе и об этом коллективе игроков. Поэтому, думаю, мы очень, очень, очень уверены насчет того, что эти двое очень хорошо сделают свою работу".



"Игрокам не придется менять привычки и стиль тренировок. Думаю было бы очень сложно все изменить и адаптироваться к этой ситуации, когда до финиша остается 10 матчей".



"Нам нужно, чтобы каждый был сосредоточен на заключительной части сезона. Мы не разговариваем насчет других тренеров и не следим за спекуляциями в медиа, потому что это просто спекуляции. Мы сосредоточены на том, чтобы помочь Кристиану, персоналу, Райану, игрокам".



"Думаю, сегодня нам нужно сосредоточиться на наших игроках, нашем тренере, потому что это важный момент".



"Мой посыл к болельщикам заключается в том, чтобы продолжать поддерживать команду, как они делали это до сих пор, поддерживать Кристиана, Райана и весь персонал, потому что наши болельщики по-настоящему удивительны. Остается 10 матчей, и нам, конечно, нужны наши фанаты, чтобы достичь своей цели", — сообщил Паратичи официальному веб-сайту "Тоттенхэма".