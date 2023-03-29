"Сити" хочет Габри Вейгу

Полузащитник "Сельты" Габри Вейга находится на радаре у "Манчестер Сити".

Грядущим летом "Сити" постарается обновить центр поля, к чему "горожан" подталкивают истекающий контракт Илкая Гюндогана, возраст Кевина Де Брюйне, неясные перспективы Бернарду Силвы и проблемы со здоровьем купленного прошлым летом у "Лидса" Калвина Филлипса.



По информации Daily Mail, одной из целей клуб с Этихад" является Вейга, который привлек к себе внимание целого ряда европейских грандов, включая "Реал".



Контракт Габри, забившего девять голов в этом сезоне, с "Сельтой" предусматривает отступные в 35 миллионов фунтов, что сильно упрощает согласование трансфера.



"Мы не хотим продавать Габри Вейгу, но у нас его просто выкупят. Мы ничего не сможем предпринять".



"Мы знаем о кое-каких предложениях, которые у него есть, и мы не можем их повторить".



"Заполучить Габри хотят несколько команд. "Реал"? Они не обращались к нам, но мы не знаем, звонили ли они игроку. Из топ-10 Премьер-Лиги четверо обратились насчет него", — сообщил президент "Сельты" Карлос Моуриньо.