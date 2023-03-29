"Бавария" обдумывает приобретение Маунта

"Бавария" задумалась о приобретении полузащитника "Челси" и сборной Англии Мейсона Маунта.

В данный момент Маунт приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту, а затяжной спад Мейсона не способствует достижению компромисса с "Челси" о новой сделке.



Ожидается, что "Челси" продаст Маунта грядущим летом, если к тому времени воспитанник академии "синих" так и не договорится о продлении сотрудничества.



За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на укрепление состава, а за прошлый сезон отобразил убыток в 121 млн. фунтов, поэтому "синие" не в том положении, чтобы блокировать уход Маунта, рискуя потерять игрока через год безо всякой компенсации.



Принято считать, что наиболее серьезный интерес к Маунту проявляет "Ливерпуль", который остро нуждается в усилении полузащиты, однако The Times утверждает, что еще одним большим претендентом на Мейсона обещает стать "Бавария".



На прошлой неделе "Баварию" возглавил бывший наставник "Челси" Томас Тухель, который имел отличные отношения с Маунтом в период своей работы на "Стэмфорд Бридж" и с увольнения которого начался спад 24-летнего англичанина.



Суммы в 50 млн. фунтов, вероятно, будет достаточно, чтобы убедить "Челси" отпустить Маунта, который сейчас является одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Грэма Поттера.