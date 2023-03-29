"Бавария" обдумывает приобретение Маунта

Мейсон Маунт "Бавария" задумалась о приобретении полузащитника "Челси" и сборной Англии Мейсона Маунта.

В данный момент Маунт приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту, а затяжной спад Мейсона не способствует достижению компромисса с "Челси" о новой сделке.

Ожидается, что "Челси" продаст Маунта грядущим летом, если к тому времени воспитанник академии "синих" так и не договорится о продлении сотрудничества.

За два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 миллионов фунтов на укрепление состава, а за прошлый сезон отобразил убыток в 121 млн. фунтов, поэтому "синие" не в том положении, чтобы блокировать уход Маунта, рискуя потерять игрока через год безо всякой компенсации.

Принято считать, что наиболее серьезный интерес к Маунту проявляет "Ливерпуль", который остро нуждается в усилении полузащиты, однако The Times утверждает, что еще одним большим претендентом на Мейсона обещает стать "Бавария".

На прошлой неделе "Баварию" возглавил бывший наставник "Челси" Томас Тухель, который имел отличные отношения с Маунтом в период своей работы на "Стэмфорд Бридж" и с увольнения которого начался спад 24-летнего англичанина.

Суммы в 50 млн. фунтов, вероятно, будет достаточно, чтобы убедить "Челси" отпустить Маунта, который сейчас является одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Грэма Поттера.


Метки Бавария, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. heyoung 29.03.2023 06:57 # heyoung
    продлит контракт и на скамейке будет сидеть

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  2. yamateh 29.03.2023 06:52 # yamateh
    Как минимум 80млн. и забирайте. Нынче цены такие.

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  3. bmw-e34 29.03.2023 06:33 # bmw-e34
    А сколько будет стоить этот пенс в пенсах?

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  4. bangladesh 29.03.2023 06:22 # bangladesh
    да пускай подпивасы из баварии забирают, а то наши дебики это дно перехватить собираются.

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  5. narcot 29.03.2023 06:17 # narcot
    Шупомотинг и 50 лямов

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  6. chelsea88 29.03.2023 06:13 # chelsea88
    В обмен на Киммиха.

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