Джеррард рассказал, как они с Клоппом выпивали и курили перед финалом Лиги Чемпионов

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, как они с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом выпивали и курили за считанные дни до финала Лиги Чемпионов.

Прошлый сезон завершился для "Ливерпуля" поражением 1:0 от "Реала" в финале Лиги Чемпионов в Париже.



За несколько дней до этого Джеррард повстречал Клоппа, думая, что тот полностью сосредоточен на финале. Оказалось, Юрген был не прочь ненадолго отвлечься от работы.



"Он выгуливал собаку. Я сидел снаружи с одним из своих друзей, у нас было по пинте пива".



"Я крикнул, чтобы пожелать ему удачи, потому что до финала оставались считанные дни. Я думал, что он уже в состоянии, когда думает только о матче".



"Он сказал мне: "Нет, нет, нет. Двигай в бар и достань мне пинту". Поэтому мы достали ему пинту".



"В итоге он выпил две или три, мы пару раз покурили, а его собака терпеливо ждала. Мы хорошо позависали где-то час, поговорив о футболе, о жизни в Ливерпуле, о его планах на будущее", — цитирует Джеррарда Daily Mail.