Джеррард рассказал, как они с Клоппом выпивали и курили перед финалом Лиги Чемпионов
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, как они с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом выпивали и курили за считанные дни до финала Лиги Чемпионов.
Прошлый сезон завершился для "Ливерпуля" поражением 1:0 от "Реала" в финале Лиги Чемпионов в Париже.
За несколько дней до этого Джеррард повстречал Клоппа, думая, что тот полностью сосредоточен на финале. Оказалось, Юрген был не прочь ненадолго отвлечься от работы.
"Он выгуливал собаку. Я сидел снаружи с одним из своих друзей, у нас было по пинте пива".
"Я крикнул, чтобы пожелать ему удачи, потому что до финала оставались считанные дни. Я думал, что он уже в состоянии, когда думает только о матче".
"Он сказал мне: "Нет, нет, нет. Двигай в бар и достань мне пинту". Поэтому мы достали ему пинту".
"В итоге он выпил две или три, мы пару раз покурили, а его собака терпеливо ждала. Мы хорошо позависали где-то час, поговорив о футболе, о жизни в Ливерпуле, о его планах на будущее", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
29.03.2023 00:05
Просмотров: 305
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Стиви Джи: Из преемники в собутыльники.
(ответить)
"Демба Ба выгуливал собаку. Я сидел снаружи с одним из своих друзей, у нас было по пинте пива".
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий