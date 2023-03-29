Джеррард рассказал, как они с Клоппом выпивали и курили перед финалом Лиги Чемпионов

Стивен Джеррард и Юрген Клопп Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард рассказал, как они с главным тренером "красных" Юргеном Клоппом выпивали и курили за считанные дни до финала Лиги Чемпионов.

Прошлый сезон завершился для "Ливерпуля" поражением 1:0 от "Реала" в финале Лиги Чемпионов в Париже.

За несколько дней до этого Джеррард повстречал Клоппа, думая, что тот полностью сосредоточен на финале. Оказалось, Юрген был не прочь ненадолго отвлечься от работы.

"Он выгуливал собаку. Я сидел снаружи с одним из своих друзей, у нас было по пинте пива".

"Я крикнул, чтобы пожелать ему удачи, потому что до финала оставались считанные дни. Я думал, что он уже в состоянии, когда думает только о матче".

"Он сказал мне: "Нет, нет, нет. Двигай в бар и достань мне пинту". Поэтому мы достали ему пинту".

"В итоге он выпил две или три, мы пару раз покурили, а его собака терпеливо ждала. Мы хорошо позависали где-то час, поговорив о футболе, о жизни в Ливерпуле, о его планах на будущее", — цитирует Джеррарда Daily Mail.


Метки Джеррард, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2023 00:05

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  1. brown-ale 29.03.2023 00:37 # brown-ale
    Стиви Джи: Из преемники в собутыльники.

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  2. suddenly 29.03.2023 00:18 # suddenly
    "Демба Ба выгуливал собаку. Я сидел снаружи с одним из своих друзей, у нас было по пинте пива".

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