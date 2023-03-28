Сон чувствует себя ответственным за уход Конте

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин прокомментировал уход Антонио Конте с поста главного тренера "шпор".

Сон является одним из многих игроков "Тоттенхэма", которые проводят этот сезон слабее, нежели предыдущие. Тем не менее, 30-летний южнокореец не испытывает никакой радости от ухода Конте, а даже наоборот.



"Мне очень жаль его. Он тренер мирового уровня, и у нас с ним было замечательное приключение, я очень ему благодарен. Я не знаю, что другие игроки думают насчет него, но мне очень жаль его".



"Я должен был играть лучше, но я этого не делал. Я не мог помогать команде, и я чувствую себя ответственным за его уход из клуба. Он определенно обладает замечательными способностями и опытом как тренер, и я уверен, он добьется огромного успеха в своей дальнейшей карьере".



"Возвращаясь в "Тоттенхэм", я надеюсь отлично завершить сезон вместе со своими партнерами по команде. Ради нашего клуба", — цитирует Сона Daily Mirror.