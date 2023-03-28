Травма Томаса Партея незначительна

Травма Томаса Партея, полученная полузащитником "Арсенала" в сборной Ганы, оказалась незначительной.

Партей целиком сыграл матч ганцев против Анголы в прошлый четверг, но получил травму, из-за которой второй поединок двух африканских сборных в понедельник провел на скамейке запасных.



Однако главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон поспешил развеять опасения болельщиков "Арсенала".



"У Томаса небольшая травма, и мы чувствовали, что выпустить его в старте было бы слишком рискованно", — цитирует Хьютона talkSPORT.



Добавим, из-за проблем со здоровьем Партей пропустил уже пять матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, включая поражение от "Манчестер Сити".