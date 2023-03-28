Травма Томаса Партея незначительна
Травма Томаса Партея, полученная полузащитником "Арсенала" в сборной Ганы, оказалась незначительной.
Партей целиком сыграл матч ганцев против Анголы в прошлый четверг, но получил травму, из-за которой второй поединок двух африканских сборных в понедельник провел на скамейке запасных.
Однако главный тренер сборной Ганы Крис Хьютон поспешил развеять опасения болельщиков "Арсенала".
"У Томаса небольшая травма, и мы чувствовали, что выпустить его в старте было бы слишком рискованно", — цитирует Хьютона talkSPORT.
Добавим, из-за проблем со здоровьем Партей пропустил уже пять матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, включая поражение от "Манчестер Сити".
28.03.2023 22:00
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