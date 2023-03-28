МЮ надеется купить Кейна за 80 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" надеется приобрести нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна за 80 миллионов фунтов грядущим летом.

Как утверждает Daily Star в эксклюзивном материале, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сделал Кейна своей целью номер один на летнее трансферное окно.



А исполнительный директор "красных дьяволов" Ричард Арнольд дал зеленый свет на приобретение капитана сборной Англии, несмотря на продолжающийся процесс продажи клуба.



У Кейна остается только один год по контракту, вдобавок уже в июле Харри исполнится 30 лет, поэтому "Юнайтед" рассчитывает, что 80 млн. фунтов будет достаточно для заключения сделки с "Тоттенхэмом".



Издание добавляет, что "Юнайтед" является наиболее предпочтительным направлением для Кейна, интерес к которому также проявляют "Челси", "Бавария" и "Барселона". В данный момент Харри настроен уйти и не рассматривает заключение нового контракта со "шпорами".