Рэшфорд отказался от 400,000 фунтов в неделю в ПСЖ

Маркус Рэшфорд Прошлым летом нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отклонил предложение от ПСЖ с зарплатой в 400,000 фунтов.

Рэшфорда связывали с уходом из "Юнайтед" после провального прошлого сезона, и The Athletic утверждает, что на руках у Маркуса был крайне заманчивый вариант.

ПСЖ контактировал с лагерем Рэшфорда, выразив готовность платить Маркусу вдвое больше, нежели он получает сейчас.

Однако Рэшфорд предпочел остаться в родном клубе, и это решение себя полностью оправдало. В этом сезоне Маркус вернулся в свою лучшую форму, забив 27 голов и отдав девять результативных передач в 44 матчах с учетом всех соревнований.

Добавим, сейчас Рэшфорд продолжает переговоры с "Юнайтед" о новом контракте, тогда как от его действующего остается только один год.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. heyoung 28.03.2023 20:29 # heyoung
    Если Решфорд не идёт к Мбаппе, значит Мбаппе идёт к Решфорду

    (ответить)

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