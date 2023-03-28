Рэшфорд отказался от 400,000 фунтов в неделю в ПСЖ

Прошлым летом нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отклонил предложение от ПСЖ с зарплатой в 400,000 фунтов.

Рэшфорда связывали с уходом из "Юнайтед" после провального прошлого сезона, и The Athletic утверждает, что на руках у Маркуса был крайне заманчивый вариант.



ПСЖ контактировал с лагерем Рэшфорда, выразив готовность платить Маркусу вдвое больше, нежели он получает сейчас.



Однако Рэшфорд предпочел остаться в родном клубе, и это решение себя полностью оправдало. В этом сезоне Маркус вернулся в свою лучшую форму, забив 27 голов и отдав девять результативных передач в 44 матчах с учетом всех соревнований.



Добавим, сейчас Рэшфорд продолжает переговоры с "Юнайтед" о новом контракте, тогда как от его действующего остается только один год.