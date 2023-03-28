Линделеф рассказал, что играл в бутсах на размер больше

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф рассказал, что в этом сезоне был вынужден играть в бутсах большего размера из-за перелома пальца ноги.

Этот перелом Линделеф получил в матче за сборную Швеции против Словении в рамках Лиги Наций в сентябре.



Из-за перелома Линделеф, который только пять раз выходил в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, не пропустил ни одного матча своего клуба. Вместо этого Виктор принимал обезболивающее и использовал обувь побольше для распухшего пальца.



"Я сломал свой палец ноги в сентябре, я почувствовал, как он хрустнул. Это случилось в сборной в сентябре. Мне наступили на стопу, и я получил перелом. Некоторое время я испытывал болевые ощущения и был вынужден принимать обезболивающее. Я мог играть, но только в бутсах на размер больше", — сообщил Линделеф Aftonbladet.