Ван-Биссака и Туанзебе ведут переговоры со сборной ДР Конго

Защитники "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака и Аксель Туанзебе ведут переговоры со сборной Демократической Республики Конго.

Ван-Биссака и Туанзебе имеют опыт выступлений за молодежную сборную Англии U-21, но на взрослом уровне за "трех львов" не играли.



В августе 2019 Ван-Биссака все-таки получил вызов из главной сборной Англии, но по причине травмы спины был вынужден отказаться от поездки в национальную команду.



Как сообщает Daily Mirror, сейчас оба игрока ведут переговоры с главным тренером сборной ДР Конго Себастьяном Дезабром, чтобы начать представлять национальную команду страны их происхождения.



Решение Аарона и Акселя, вероятно, будет зависеть от того, удастся ли ДР Конго квалифицироваться на Кубок Африки, который пройдет в Кот-д'Ивуаре.