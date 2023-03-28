Ван-Биссака и Туанзебе ведут переговоры со сборной ДР Конго
Защитники "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака и Аксель Туанзебе ведут переговоры со сборной Демократической Республики Конго.
Ван-Биссака и Туанзебе имеют опыт выступлений за молодежную сборную Англии U-21, но на взрослом уровне за "трех львов" не играли.
В августе 2019 Ван-Биссака все-таки получил вызов из главной сборной Англии, но по причине травмы спины был вынужден отказаться от поездки в национальную команду.
Как сообщает Daily Mirror, сейчас оба игрока ведут переговоры с главным тренером сборной ДР Конго Себастьяном Дезабром, чтобы начать представлять национальную команду страны их происхождения.
Решение Аарона и Акселя, вероятно, будет зависеть от того, удастся ли ДР Конго квалифицироваться на Кубок Африки, который пройдет в Кот-д'Ивуаре.
28.03.2023 18:00
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