"Челси" и "Бавария" не могут договориться о компенсации за Бэрри

"Челси" и "Бавария" пока не могут договориться о компенсации за ассистента главного тренера Энтони Бэрри.

На своей первой же пресс-конференции в качестве главного тренера "Баварии" Томас Тухель подтвердил, что хочет переманить из "Челси" 36-летнего Бэрри.



Согласно слухам, "Челси" остался расстроен этим публичным заявлением своего бывшего наставника. Тем не менее, два клуба сели за стол переговоров.



По информации Sky Sports, пока что "Челси" и "Бавария" ни о чем не договорились. У сторон имеются существенные разногласия насчет компенсации за Бэрри, которому прочат большое будущее на тренерском поприще.



Вместе с тем, Бэрри и "Челси" условились, что Энтони не будет присутствовать на тренировочной базе "синих" в Кобхэме, пока эта ситуация не уладится. Кроме того, лондонский клуб уже подыскивает замену для штаба Грэма Поттера.