Юрген Клопп станет дедом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что вскоре станет дедушкой.

Как известно, 55-летний Клопп и его супруга Улла Сандрок не имеют общих детей, однако у обоих есть по сыну от предыдущих браков.



И как раз родной сын Уллы Деннис, пасынок Юргена, сейчас ожидает своего первенца.



"Я стану дедушкой", — сообщил Клопп Viaplay Sport Polska во время интервью на тренировочной базе "Ливерпуля".



Добавим, Клопп и Сандрок познакомились в 2005 на "Октоберфесте", где Улла работала официанткой. Когда в прошлом году Юрген продлевал контракт с "Ливерпулем" до 2026, то сказал, что его супруга сыграла ключевую роль в этом решении.