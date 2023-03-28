Юрген Клопп станет дедом
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что вскоре станет дедушкой.
Как известно, 55-летний Клопп и его супруга Улла Сандрок не имеют общих детей, однако у обоих есть по сыну от предыдущих браков.
И как раз родной сын Уллы Деннис, пасынок Юргена, сейчас ожидает своего первенца.
"Я стану дедушкой", — сообщил Клопп Viaplay Sport Polska во время интервью на тренировочной базе "Ливерпуля".
Добавим, Клопп и Сандрок познакомились в 2005 на "Октоберфесте", где Улла работала официанткой. Когда в прошлом году Юрген продлевал контракт с "Ливерпулем" до 2026, то сказал, что его супруга сыграла ключевую роль в этом решении.
28.03.2023 14:00
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дуй на пенсию тогда
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