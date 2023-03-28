"Боруссия" предложит Беллингему рекордный контракт

Дортмундская "Боруссия" предпримет попытку предотвратить уход Джуда Беллингема из клуба грядущим летом, предложив английскому полузащитнику новый контракт.

Ожидается, что этот сезон станет последним для 19-летнего Беллингема в Дортмунде, однако "Боруссия" отнюдь не смирилась с уходом своей юной звезды.



Как сообщает Bild, спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель планирует пригласить Джуда и его отца Марка к столу переговоров, чтобы попытаться сохранить экс-игрока "Бирмингема" еще минимум на один сезон.



"Боруссия" предложит Беллингему рекордную зарплату в истории своего клуба — около 13 миллионов фунтов в год — и пункт о выкупе за 131 млн. фунтов.



Впрочем, немецкое издание добавляет, что в данный момент уход Беллингема, которого сватают в "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Реал", выглядит вероятнее, чем подписание нового контракта.