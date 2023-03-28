"Боруссия" предложит Беллингему рекордный контракт
Дортмундская "Боруссия" предпримет попытку предотвратить уход Джуда Беллингема из клуба грядущим летом, предложив английскому полузащитнику новый контракт.
Ожидается, что этот сезон станет последним для 19-летнего Беллингема в Дортмунде, однако "Боруссия" отнюдь не смирилась с уходом своей юной звезды.
Как сообщает Bild, спортивный директор "Боруссии" Себастьян Кель планирует пригласить Джуда и его отца Марка к столу переговоров, чтобы попытаться сохранить экс-игрока "Бирмингема" еще минимум на один сезон.
"Боруссия" предложит Беллингему рекордную зарплату в истории своего клуба — около 13 миллионов фунтов в год — и пункт о выкупе за 131 млн. фунтов.
Впрочем, немецкое издание добавляет, что в данный момент уход Беллингема, которого сватают в "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Реал", выглядит вероятнее, чем подписание нового контракта.
28.03.2023 13:00
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285к евро? Сити больше выпишет, не говоря про Реал
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руки прочь от будущего КОРОЛЯ
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Не пишите уже про Ливерпуль. Ливерпуль его никогда не купит, может братишку его купят но не его самого
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