Гехи и Фергюсон стали целями "Тоттенхэма" на лето

"Тоттенхэм" определил защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи и нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона в качестве своих трансферных целей на грядущее лето.

Несмотря на то, что в данный момент "Тоттенхэм" находится без постоянного главного тренера и рискует остаться без путевки в Лигу Чемпионов, это не мешает "шпорам" строить планы по укреплению состава.



Как утверждает Football Insider, в данный момент "Тоттенхэм" является главным претендентом на Гехи, интерес к которому также проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".



"Пэлас" хочет за Гехи 50-60 миллионов фунтов, но в случае вылета "орлов" из Премьер-Лиги цена за 22-летнего англичанина будет ниже.



Также "Тоттенхэм" готов составить конкуренцию "Юнайтед" и "Челси" в борьбе за 18-летнего Фергюсона, который стремительно ворвался на сцену в этом сезоне, а в минувшую среду впервые в карьере появился в стартовом составе сборной Ирландии.



В 20 матчах этого сезона за "Брайтон" Фергюсон забил семь голов, что помогает "чайкам" претендовать на путевку в еврокубки.