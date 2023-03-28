Саттон: "В спальне у Антони висят постеры с Сака!"

Антони Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что вингера "Манчестер Юнайтед" Антони невозможно сравнивать с его визави из "Арсенала" в лице Букайо Сака.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако адаптация 23-летнего бразильца к английскому футболу проходит очень тяжело.

В то же время 21-летний Сака проводит отличный сезон, претендуя на чемпионской титул с командой и на звание лучшего игрока сезона индивидуально. По мнению Саттона, сейчас в Премьер-Лиге нет правого вингера лучше, и Букайо — просто игрок другого уровня, нежели дорогостоящий Антони.

"Сака выигрывает битву среди тех, кто играет справа".

"В этом сезоне Салах уже не является той футбольной силой для "Ливерпуля", как прежде. Махрез невероятно талантливо играет за "Манчестер Сити", но я бы поставил Сака выше него".

"Антони я даже не буду рассматривать всерьез — у игрока "Юнайтед" в спальне, наверное, висят постеры с Сака!" — сообщил Саттон Daily Mail.


Метки Антони, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Сака, Саттон

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2023 11:00

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  1. gunars 28.03.2023 12:50 # gunars
    приятно видеть как гпенсы горят)

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  2. jirrort 28.03.2023 12:39 # jirrort
    Чёт слишком много внимания к пёсику Кьеллини

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  3. tursa 28.03.2023 12:36 # tursa
    сака свое количество критика и дерьма прошел, теперь играет в свое удовольствие. антони конечно сложнее из-за своей цены, но надо дать год-два. у арсенала тоже есть своя такая покупка в лице пепе

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  4. narcot 28.03.2023 12:21 # narcot
    саттон хочет, чтоб его антони наказал в спальне. скриньте!

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  5. xhakaboom 28.03.2023 12:14 # xhakaboom
    Членсюки уже вздрагивают при виде монструозного Сака

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  6. gerrard08 28.03.2023 11:46 # gerrard08
    Да, спинер почти что бесполезен

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  7. m777 28.03.2023 11:41 # m777
    Обосцал на звизду Говнястого недоклуба

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