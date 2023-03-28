Саттон: "В спальне у Антони висят постеры с Сака!"

Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что вингера "Манчестер Юнайтед" Антони невозможно сравнивать с его визави из "Арсенала" в лице Букайо Сака.

Прошлым летом "Юнайтед" потратил 86 миллионов фунтов на приглашение Антони из "Аякса", однако адаптация 23-летнего бразильца к английскому футболу проходит очень тяжело.



В то же время 21-летний Сака проводит отличный сезон, претендуя на чемпионской титул с командой и на звание лучшего игрока сезона индивидуально. По мнению Саттона, сейчас в Премьер-Лиге нет правого вингера лучше, и Букайо — просто игрок другого уровня, нежели дорогостоящий Антони.



"Сака выигрывает битву среди тех, кто играет справа".



"В этом сезоне Салах уже не является той футбольной силой для "Ливерпуля", как прежде. Махрез невероятно талантливо играет за "Манчестер Сити", но я бы поставил Сака выше него".



"Антони я даже не буду рассматривать всерьез — у игрока "Юнайтед" в спальне, наверное, висят постеры с Сака!" — сообщил Саттон Daily Mail.