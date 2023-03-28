Конте хочет вернуться к работе в Италии

Уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте планирует вернуться к работе в Италии.

В ночь с воскресенья на понедельник "Тоттенхэм" объявил о том, что Конте уходит "по обоюдному согласию сторон" после 16 месяцев в клубе.



Как сообщает Sky Sports, сейчас бывший наставник "Челси" находится с семьей в Турине и хочет, чтобы его следующее место работы было в родной Италии.



В "Тоттенхэме" Конте получал около 15 миллионов фунтов, поэтому Антонио, вероятно, придется подождать, прежде чем найдется клуб, способный удовлетворить его запросы по зарплате и спортивным амбициям.



Добавим, итальянская пресса уже сватает Конте в "Интер", "Рому" и его бывший клуб "Ювентус". Ближайшее время Антонио посвятит, чтобы перезарядить батареи, а с лета будет думать о возвращении к работе.