Шервуд рад, что "Тоттенхэм" не назначил Тухеля
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд рад, что Томас Тухель возглавил "Баварию" вместо "шпор".
Согласно слухам, Тухель уже собирался в Лондон на переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, когда ему поступило предложение от "Баварии".
Шервуд находит порочной тенденцию "Тоттенхэма" обращаться к бывшим наставникам "Челси" вроде Андре Виллаш-Боаша, Жозе Моуриньо и уволенного накануне Антонио Конте, поэтому Тим рад, что "шпорам" придется выбрать кого-нибудь другого.
"Тухель отправился в "Баварию", и я просто испытал облегчение от того, что он устроился где-то еще".
"Они в "Тоттенхэме" не смогли бы переварить еще одного экс-главного тренера "Челси", — сообщил Шервуд talkSPORT.
28.03.2023 09:00
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еще одна истеричка, немчура намучается с этим тонкодушевным
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Что этот недотренер, везде обосновавшийся, несёт?
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