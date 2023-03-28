Шервуд рад, что "Тоттенхэм" не назначил Тухеля

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Тим Шервуд рад, что Томас Тухель возглавил "Баварию" вместо "шпор".

Согласно слухам, Тухель уже собирался в Лондон на переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви, когда ему поступило предложение от "Баварии".



Шервуд находит порочной тенденцию "Тоттенхэма" обращаться к бывшим наставникам "Челси" вроде Андре Виллаш-Боаша, Жозе Моуриньо и уволенного накануне Антонио Конте, поэтому Тим рад, что "шпорам" придется выбрать кого-нибудь другого.



"Тухель отправился в "Баварию", и я просто испытал облегчение от того, что он устроился где-то еще".



"Они в "Тоттенхэме" не смогли бы переварить еще одного экс-главного тренера "Челси", — сообщил Шервуд talkSPORT.