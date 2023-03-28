Рэднапп: "Тоттенхэм" не создан для побед"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп раскритиковал "шпор" и заявил, что лондонский клуб "не создан для побед".

После расставания с Антонио Конте "Тоттенхэм" находится в поисках своего четвертого постоянного наставника за мене чем два последних года.



По мнению Рэднаппа, проблема не в Конте или его в предшественниках, а в том, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви обладает абсолютной властью в клубе, и трофеи просто не являются его приоритетом.



"Я не удивлен, что у Конте не получилось. Тренировать в этом клубе очень сложно, и так было всегда".



"Если вы посмотрите на тренеров, которые прошли через этот клуб за последние годы, то сложится впечатление, что они практически бились головой о стену, и им было сложно получить какой-либо контроль в этом клубе".



"Контроль там во многом принадлежит Даниэлю Леви, который хочет сам принимать все решения, и я думаю, в этом большая проблема "Тоттенхэма". Убежден, культура задается сверху".



"Я провел 11 лет в "Ливерпуле", и за это время мы не так много побеждали, но ты чувствовал, что они всегда стараются подписывать правильных игроков с большими именами, чтобы участвовать в борьбе за трофеи".



"В "Тоттенхэме" у меня никогда не было этого ощущения. Они никогда толком не претендовали на больших игроков, которых ты по-настоящему хочешь".



"Если "Тоттенхэм" хочет когда-нибудь чего-нибудь достичь, это должно измениться. Ришарлисон, Ив Биссума... Я бы не назвал их приобретениями, которые изменят культуру клуба или принесут трофеи".



"Пока это не изменится и пока клуб не обретет владельцев, которые хотят сражаться за трофеи и совершать большие приобретения, проблема будет прежней".



"Эта бестрофейная серия не вызвана исключительно стадионом. Когда я был в клубе, я чувствовал, что "Тоттенхэм" не создан для побед. Это была совершенно другая культура, нежели в "Ливерпуле".



"Поэтому нет, я не думаю, что можно винить стадион, ведь это происходит уже много лет".



"Будучи владельцем, порой ты должен делиться властью и давать тренеру шанс, потому что иначе за год или два ничего не изменить", — сообщил Рэднапп Sky Sports.